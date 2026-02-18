آمادگی سمنان برای میزبانی مسافران نوروزی؛ سفر وزیر میراث در هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان سمنان در استانداری، از آمادگی ۳۲۱ تأسیسات گردشگری و اماکن گردشگر پذیر برای استقبال از نوروز ۱۴۰۵ در این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه پنج هزار و ۸۰۰ تخت اقامتی در این مراکز و زیرساخت های گردشگری آماده سازی شده است، افزود: سمنان آماده میزبانی از زائران رضوی و همچنین مسافران نوروزی در نوروز ۱۴۰۵ خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه برخی پروژه های گردشگری دیگر نیز در دست اجرا است که اگر آنها هم مورد بهره برداری قرار بگیرند ۱۰۰ تخت اسکان و اقامتی به مجموعه های گردشگر پذیر استان افزوده خواهد شد، تاکید کرد: بنا است این زیرساخت ها با حضور وزیر میراث فرهنگی در هفته آینده به بهره برداری برسد.

تاجیک با بیان اینکه سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی که هفته گذشته مهمان مردم استان سمنان بود در هفته آتی دوباره به این استان سفر می کند، گفت: شهرهای غربی استان سمنان مانند ایوانکی، آرادان و گرمسار و سرخه و ... این بار میزبان وزیر میراث فرهنگی خواهند بود تا پروژه های گردشگری در غرب استان هم به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه شرایط برای پذیرایی از مسافران نوروزی و زائران رضوی در استان سمنان خوب است و هماهنگی لازم با ارگان های ذی ربط مانند هلال احمر، علوم پزشکی، فرمانداری ها و ... نیز در دست انجام قرار دارد، افزود: امسال همچنین ایستگاه های هدایت مسافران نوروزی در مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان را نیز خواهیم داشت که علاوه بر خدمات سفرهای نوروزی، جاذبه های گردشگری استان را هم معرفی خواهند کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان همچنین با بیان اینکه از ظرفیت ۱۳۰ راهنمای گردشگری در نوروز ۱۴۰۵ در سراسر استان بهره گیری خواهد شد، تاکید داشت: این افراد اطلاعات مورد نیاز گردشگری استان و همچنین توصیه های لازم برای سفر ایمن را به زائران رضوی و مسافران نوروزی که از استان سمنان عبور می کنند، خواهند داد.

تاجیک همچنین از برگزاری رویدادهای گردشگری، جشنواره های شاد گردشگری و نمایشگاه های صنایع دستی و توانمندی های استان سمنان در بخش های مختلف و ... در طول ایام نوروز ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: تلاش می شود میزبانی شایسته برای مسافران نوروزی باشیم.