به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان شامگاه پنجشنبه در جلسه ای با حضور جمعی از معتمدین محلات حاشیه شهر مشهد و با موضوع بررسی چالش ها و مشکلات این مناطق در حوزه آب و فاضلاب اظهار داشت: وضعیت تامین آب مشهد بیش از هر زمان دیگری نگران کننده و بحرانی بوده چراکه منابع سطحی و سدها به پایین ترین میزان خود رسیده است.

مدیرعامل شرکت و آب و فاضلاب مشهد با اشاره به اینکه مشهد با ششمین سال پیاپی تنش آبی مواجه است و هر سال نسبت به سال قبل وضعیت بحرانی تر می شود تصریح کرد: یکی از اثرات مهم کاهش حجم ذخایر سدها بویژه سد دوستی، علاوه بر کاهش مقدار آب، تغییر در کیفیت و مطلوبیت آب است.

وی افزود: به همین دلیل مدتی است در برخی مناطق شهر مشهد همچون منطقه سیدی که از طریق سد دوستی آبرسانی می شود، مطلوبیت آب نسبت به گذشته بتدریج تغییر کرده است که تلاش می کنیم با راهکارهای مختلف اثرات این موضوع را کاهش دهیم.

اسماعیلیان خاطرنشان کرد: اقدامات بسیار مهمی همچون اجرای ابرپروژه نبی اکرم و اتصال چاه های داخل شهر مشهد و نیز پهنه بندی و تشکیل زیر پهنه ها در سطح شهر انجام شده که نقش مهمی در مانورهای مدیریت فشار،توزیع کیفیت و کاهش هدررفت آب و حتی کاهش اتفاقات آب دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با اشاره به وضعیت فشار شبکه توزیع نیز گفت: با توجه به وضعیت بحرانی در تامین آب مشهد مدیریت فشار در شبکه توزیع در حال انجام است و سیاست آبفای مشهد تامین فشار تا سقف سوم منازل است که حدود ۷۰ درصد مشترکین را شامل می شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس ساکنین طبقات بالا، که حدود ۳۰ درصد مشترکین را شامل می شود منطبق بر ضوابط لازم است از تجهیزات تامین فشار (‌پمپ آب) استفاده کنند.