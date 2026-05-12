توسعه و نوسازی بیش از ۸۵ کیلومتر شبکه آب در مشهد

حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح توسعه و نوسازی بیش از ۸۵ کیلومتر از شبکه توزیع آب در شهر مشهد خبر داد و اظهار کرد: تدابیر لازم برای مدیریت اوج مصرف آب در فصل تابستان از هم‌اکنون در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد افزود: به منظور بهبود پایداری تأمین آب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان، عملیات توسعه و نوسازی ۵۳ کیلومتر شبکه توزیع آب شهر مشهد، بیش از ۳۲ کیلومتر در مناطق روستایی و در مجموع بیش از ۸۵ کیلومتر از شبکه توزیع آب در نقاط مختلف مشهد در دست اجرا است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و افزایش مصرف در ماه‌های گرم سال، برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر لازم برای مدیریت زمان اوج مصرف آب در تابستان از هم‌اکنون در دستور کار شرکت آب و فاضلاب مشهد و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی قرار گرفته است.

اسماعیلیان ضمن تاکید بر مدیریت مصرف از سوی شهروندان اظهار امیدواری کرد: این طرح‌ها نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه، کاهش هدررفت آب و بهبود خدمت‌رسانی به شهروندان داشته باشد.