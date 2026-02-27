به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان اصفهان، سؤال نهم این طرح قرآنی با محوریت آیه ۱۷ سوره انفال در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:



مفهوم آیه 17 سوره انفال (وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَی) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. قرآن، چراغ راه زندگی ماست

۲. جهان، آینه‌ی اعمال ماست

۳. کار، کار خدا بود

۴.کمک به فقرا و نیازمندان



بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۸۹ ارسال کنند.

پاسخ صحیح سوال روز هشتم...

مفهوم آیه 31 سوره اعراف (وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. دوری از زیاده‌روی و اسراف

مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در حال اجراست.

هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

