به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوازدهم بیست و یکمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان شامگاه پنجشنبه با برگزاری ۴ مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری شد.

در نخستین دیدار این هفته سپاهان اصفهان به مصاف آذرخش هرمزگان، تیم قعرنشین جدول رده‌بندی، رفته بود. در این مسابقه پرگل نهایتاً این زردپوشان اصفهانی بودند که با نتیجه ۳۶ بر ۲۰ از سد حریف خود گذشتند و دو امتیاز دیگر را به حساب خود واریز کردند. سپاهان با این برد و با توجه به توقف سنگ آهن بافق، مجدد به صدر جدول رده‌بندی برگشت.

در کرج،‌ کسری گرمدره البرز دومین پیروزی فصل خود را در مقابل نامی‌نو اصفهان دشت کرد. این پیروزی که با نتیجه ۳۶-۳۲ رقم خورد، اولین امتیازات تیم کسری در نیم‌فصل دوم را به حساب این تیم واریز کرد و شکستی دور از انتظار را برای نامی‌نو به ثبت رساند که هفته گذشته استقلال تهران را از پیش رو برداشته بود.

حساس‌ترین بازی‌ هفته اما در بافق برگزار شد. جایی که سنگ آهن بافق برای تداوم صدرنشینی به نبرد با نفت و گاز گچساران رفته بود. در این بازی مهیج، پایاپای و نفس‌گیر در نهایت دو تیم به تساوی رضایت دادند و بازی با نتیجه ۲۹-۲۹ به پایان رسید. این اولین تساوی فصل سنگ آهن بود و این تیم هم‌امتیاز با سپاهان و به علت تفاضل کمتر نسبت به این تیم در جایگاه دوم قرار گرفت. حالا رقابت‌ برای قهرمانی بین سپاهان، سنگ آهن و نفت و گاز آن هم در فاصله دو هفته تا پایان لیگ برتر بانوان به اوج خود رسیده است.

استقلال تهران نیز دیگر تیم برنده امروز لقب گرفت. در حالی که آبی‌پوشان تهرانی برای تقابل با زاگرس جنوبی به استان فارس سفر کرده بودند، توانستند با انجام یک بازی برتر با نتیجه ۲۶-۲۲ برنده شوند و ضمن جبران شکست هفته گذشته، دو امتیاز دیگر در جدول به‌دست بیاورند.

نتایج کامل دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال بانوان:

* آذرخش هرمزگان ۲۰- سپاهان اصفهان ۳۶

* کسری گرمدره البرز ۳۶- نامی‌نو اصفهان ۳۲

* نفت و گاز گچساران ۲۹- سنگ‌ آهن بافق ۲۹

* زاگرس جنوبی کازرون ۲۲- استقلال تهران ۲۶

جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال بانوان در پایان هفته دوازدهم به شرح زیر است:

۱- سپاهان اصفهان ۲۲ امتیاز

۲- سنگ آهن بافق ۲۲ امتیاز

۳- نفت و گاز گچساران ۱۸ امتیاز

۴- استقلال تهران ۱۳ امتیاز

۵- نامی‌نو اصفهان ۱۱ امتیاز

۶- زاگرس جنوبی کازرون ۱۰ امتیاز

۷- کسری گرمدره البرز ۵ امتیاز

۸- آذرخش هرمزگان ۰ امتیاز