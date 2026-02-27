به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان یزد آغاز شده و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

بر اساس این مسابقه، مفهوم آیه ۱۷ سوره انفال: «وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَی» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- قرآن، چراغ راه زندگی ماست

۲- جهان آینه‌ی اعمال ماست

۳- کار، کار خدا بود

۴- کمک به فقرا و نیازمندان

شرکت‌کنندگان باید امروز جمعه هشتم اسفند تا ساعت ۲۴ گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۵۱ ارسال نمایند.

به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایای نفیسی اهداء می‌شود.

همراهان با این طرح می‌توانند اپلیکیشن زندگی با آیه‌ها رو نصب کنند و از جوایز نفیس و میلیونی بهره‌مند شوند.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح نیز، در همین خبر بروزرسانی خواهد شد.