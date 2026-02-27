به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال‌الدین نجم الهدی، ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان اشکذر با تأکید بر تقوای الهی به عنوان زیربنای سعادت فردی و اجتماعی، تصریح کرد: آموزه‌های قرآنی به وضوح بیان می‌کند که گشایش در زندگی انسان‌ها و جوامع، نتیجه ایمان و تقواست.

وی اظهار داشت: هرگاه جامعه‌ای به بندگی خداوند متعال روی آورد، درهای رحمت، برکت و آرامش الهی به روی آن گشوده خواهد شد.

نجم الهدی با اشاره به ریشه مشکلات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی عنوان کرد: این نابسامانی‌ها غالباً به دلیل فاصله‌گیری انسان‌ها از تقواست. تقوا یک توصیه اخلاقی شخصی نیست، بلکه یک استراتژی جامع برای تنظیم زندگی انسان و نظم دادن به جامعه اسلامی است.

نجم‌الهدی ماه مبارک رمضان را به عنوان فصلی برای خودسازی و بازسازی معنوی توصیف کرد و گفت: ماه رمضان فرصتی استثنایی برای بازگشت انسان به فطرت الهی خود است.

وی خاطرنشان کرد: در این ماه، زمینه پالایش روح، اصلاح رفتار، تقویت اراده و برقراری ارتباط حقیقی با خداوند فراهم می‌شود.

نجم الهدی گفت: فلسفه روزه‌داری تنها تحمل گرسنگی و تشنگی نیست، بلکه هدف اصلی آن تربیت انسان مؤمن و دستیابی به مقام تقواست.

وی افزود: در این ماه، انسان می‌آموزد که خواسته‌های نفسانی خود را مدیریت کند و اراده خویش را در مسیر بندگی خدا قرار دهد.

رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد بیان کرد: روزه حقیقی تمامی ابعاد وجود انسان را دربرمی‌گیرد و نه تنها به امساک ظاهری محدود می‌شود. چشم، زبان، گوش، اندیشه و رفتار انسان نیز باید در وضعیت روزه‌داری قرار گیرد.

نجم‌الهدی ادامه داد: جامعه‌ای که فرهنگ روزه واقعی در آن شکل گیرد، به سوی سلامت اخلاقی و اجتماعی پیش خواهد رفت.

وی ماه رمضان را مدرسه انسان‌سازی دانسته و بر اهمیت شب‌های قدر، دعا، مناجات و تلاوت قرآن کریم و شرکت در محافل عبادی تاکید کرد.

رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد در ادامه سخنانش به پیوند ناگسستنی عبادت و مسئولیت اجتماعی در اسلام اشاره کرد و گفت: در مکتب اهل بیت (ع)، دینداری تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود بلکه توجه به نیازمندان و کمک به محرومان نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از بندگی خداوند است.

نجم الهدی به پویش‌های مردمی «نماز جمعه همدل» و «مسجد همدل» اشاره کرده و از مردم خواست تا در ماه مبارک رمضان با مشارکت در کمک‌های مؤمنانه، تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، جلوه‌ای عملی از فرهنگ اسلامی همیاری را به نمایش بگذارند.

وی به جنگ نرم و به‌ویژه جنگ شناختی علیه ملت ایران اشاره و اظهار کرد: دشمنان اسلام در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی، به‌دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تغییر باورهای جامعه‌اند. مهم‌ترین ابزار آنان تحریف واقعیت‌ها و روایت‌سازی نادرست است.

نجم‌الهدی با مثال‌های تاریخی یادآور شد که تحریف حقایق تاریخی سابقه‌ای طولانی دارد و دشمنان در طول تاریخ با تخریب شخصیت‌های بزرگ دینی تلاش کرده‌اند حقیقت را وارونه جلوه دهند.

وی بر ضرورت بازخوانی صحیح تاریخ اسلام تاکید کرده و گفت: معرفی دقیق شخصیت‌های بزرگ اسلامی به نسل جوان یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با جنگ شناختی دشمن است.

نجم الهدی با تاکید بر مسئولیت مدیران در حل مشکلات اقتصادی، گفت: تلاش مضاعف برای رونق تولید ملی و کاهش وابستگی اقتصادی ضروری است و همه دستگاه‌ها باید با کار جهادی در این مسیر حرکت کنند.

وی افزود: حمایت از تولید و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به برطرف کردن وابستگی‌های اقتصادی کمک کند.

رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد از خیرین و فعالان اقتصادی خواست بخشی از حمایت‌های مالی خود را به پشتیبانی از طرح‌های علمی و نوآورانه اختصاص دهند.

نجم الهدی در پایان اظهار داشت: که باید به آسیب‌های فرهنگی توجه جدی شود و فعالیت‌های فرهنگی عمیق و ریشه‌ای می‌تواند نگرانی‌های اجتماعی را کاهش دهد. او همچنین خواسته‌های صنایع و مجموعه‌های اقتصادی را برای ایفای مسئولیت اجتماعی در حوزه‌های فرهنگ، دین و سلامت تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری همگانی در راستای انجام وظایف دینی، اجتماعی و فرهنگی، جامعه اسلامی به سوی پیشرفت، عزت و تعالی حرکت کند و مشکلات کشور در سایه ایمان، تقوا، وحدت و تلاش جمعی برطرف شود.