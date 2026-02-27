به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه های نماز جمعه بیله سوار با توصیه همگان به تقوای الهی، استیصال آمریکا در برابر مقاومت و تاب‌آوری ملت ایران را بزرگ‌ترین پیروزی در برابر دشمن در قرن معاصر دانست.

وی با اشاره به قشون‌کشی دشمن در بالاترین سطح نظامی در مجاورت مرزهای کشور تأکید کرد: با وجود همه فشارها و تهدیدها، دشمن به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافت و در فرآیند مذاکره ناچار به عقب‌نشینی شد؛ امری که نتیجه الگوی مقاومت و اوج تاب‌آوری مردم ایران اسلامی است و بی‌تردید معادلات منطقه‌ای و جهانی را دستخوش تغییر خواهد کرد.

امام جمعه شهرستان بیله‌سوار افزود: آمریکا ناگزیر به پذیرش نسخه‌ای جدید و ویرایش‌شده از توافق هسته‌ ای و برجام خواهد بود، چرا که در بدترین شرایط سیاسی و راهبردی خود قرار دارد.

خطیب جمعه بیله‌سوار در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از برخی اقدامات تفرقه‌افکنانه در مقاطع حساس گذشته، هنجارشکنی و ناسپاسی برخی نخبگان علمی در دانشگاه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: در شرایطی که مردم با جان و مال خود از نظام، انقلاب و میهن دفاع می‌کنند، ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی از سوی عده‌ای محدود شایسته جامعه انقلابی نیست.

وی همچنین با تبریک ۸ اسفند، روز امور تربیتی و تربیت اسلامی، به متولیان حوزه تعلیم و تربیت به‌ویژه اداره آموزش و پرورش شهرستان مرزی بیله‌سوار، عنصر تربیت و معنویت را از ارکان اساسی جامعه دینی برشمرد و حضور این رویکرد در مراکز حساسی چون آموزش و پرورش را عامل ایجاد توازن میان قدرت، علم و معنویت در کشور دانست؛ توازنی که به پرورش جوانان مؤمن و شهدای تراز انقلاب اسلامی انجامیده است.

امام جمعه شهرستان بیله‌سوار در ادامه با تسلیت سالروز وفات خدیجه (س)، تبیین جایگاه بانوان در مکتب اسلام را در شرایط کنونی ضروری خواند و ایشان را الگویی موفق و الهام‌بخش در صیانت از خانواده و ارزش‌های الهی معرفی کرد.

وی همچنین با اشاره به ۱۵ ماه مبارک رمضان به عنوان روز احسان و نیکوکاری، روز اکرام خیرین و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه، از مؤمنان خواست در مسیر احیای این ارزش‌های معنوی، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، نهایت تلاش و همراهی را داشته باشند.

حجت‌الاسلام عزیزی از دست‌اندرکاران برنامه‌های «جزءخوانی قرآن کریم» و طرح «زندگی با آیه‌ها» قدردانی کرد و خواستار حضور گسترده و پرشور مردم در این محافل معنوی شد.