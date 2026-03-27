به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جابر عزیزی، امام جمعه شهرستان بیله‌سوار، در خطبه‌های نماز عبادی-سیاسی هفتم فروردین ۱۴۰۵، ضمن گرامیداشت یادواره شهدای گرانقدر جنگ رمضان، از حضور حماسی و پایدار مردم ایران قدردانی کرد.

وی در این خطبه‌ها، از دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، سردار سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی مسئول بسیج کشور، و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر اسماعیل خطیب وزیر محترم اطلاعات نیز یاد کردند.

امام جمعه بیله سوار با توصیه به تقوای الهی، «بعثت مردمی» این روزهای ایران را تحقق وعده امام شهید دانست و تأکید کرد: حضور ۲۵ روزه و مداوم ملت ایران در خیابان‌ها و میدان‌ها، تجلی دیگری از بعثت محمدی (ص) با رنگ‌وبوی موسوی، عیسوی و ابراهیمی است که تمام بعثت‌های امت‌های گذشته را به کمال رسانده و به تاریخ‌ساز قرن حاضر و تمدن‌ساز ابدی تبدیل شده است. این حضور پیوسته و حماسی، ابوجهل‌ها و ابوسفیان‌های زمان را به شکست کشانده است.

حجت الاسلام جعفرزاده دستاوردهای این بعثت مردمی را غیرقابل توصیف خواند و افزود: پشتیبانی قاطع مردم از نیروهای مسلح در شرایط جنگ و حمله، باعث شکست هیمنه پوشالی آمریکا و رژیم صهیونیستی، وارد آمدن تلفات سنگین به نیروهای متجاوز، حذف پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، عقب‌نشینی ناتو و اتحادیه اروپا، ناکامی کامل دشمن در دستیابی به اهداف جنگی، بازگشت آمریکا به حدود ۵۰ سال قبل، عقب‌نشینی‌های مکرر ترامپ، و از دست رفتن جاذبه و قدرت پترودلاری و نظام دلاری آمریکا شده است.

وی خاطرنشان کرد: این بعثت مردمی همچنان کار خود را انجام می‌دهد و تا حصول نتیجه نهایی و شکست کامل دشمن، میدان و خیابان را خالی نخواهیم گذاشت. تا تحقق تنبیه تاریخی، خروج کامل آمریکا از منطقه، شکست و حذف رژیم صهیونیستی و منافع آن در خاورمیانه، و دستیابی به اهداف راهبردی جمهوری اسلامی ایران، حضور پیوسته و حماسی ادامه خواهد یافت و هیچ سازشی جز با حذف تاریخی و ایجاد بازدارندگی دائمی آمریکا و اسرائیل در کار نخواهد بود.

وی در پایان، شهادت و ترور سرداران را نشانه اوج فلج شدن نظام سلطه دانست و گفت: «شجره طیبه انقلاب اسلامی با خون شهیدان و سرداران ما قوی‌تر و تناورتر می‌شود.»