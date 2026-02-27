https://mehrnews.com/x3bv3g ۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲ کد مطلب 6761277 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲ تصاویری از برف روبی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی ارومیه- همزمان با بارش برف، برف روبی محورهای مواصلاتی استان امروز جمعه توسط راهداران در حال انجام است. دریافت 19 MB کد مطلب 6761277 کپی شد مطالب مرتبط ورود سامانه بارشی سرد به اردبیل هشدار زرد هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد؛باران، برف و تگرگ در راه است تصاویری از بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی بارش برف در محورهای غربی آذربایجانشرقی؛ تردد با زنجیر چرخ الزامی شد بارش برف در محور تبریز به ارومیه برچسبها اداره کل راهداری آذربایجان غربی برفروبی بارش برف
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