https://mehrnews.com/x3bv25 ۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷ کد مطلب 6761219 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷ بارش برف در محور تبریز به ارومیه تبریز- بارش برف در روز جمعه در محور تبریز به ارومیه موجب لغزندگی معابر و کندی تردد در این محور شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6761219 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در محورهای غربی آذربایجانشرقی؛ تردد با زنجیر چرخ الزامی شد بارش برف در تبریز کاهش محسوس دما در آذربایجانشرقی ادامه دارد چالدران امروز جمعه سفیدپوش شد بوران برف و رعد و برق در شهر سهند سامانه بارشی فعال در آذربایجان شرقی؛ تگرگ، رعد و برق، برف و وزش باد تصاویری از برف روبی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی مدارس کلیبر شنبه غیرحضوری شد؛ آغاز مدارس هوراند با ۲ ساعت تاخیر برچسبها تبریز ارومیه بارش برف برف و باران
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