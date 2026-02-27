به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار انتهای وقت شنبه (۹ اسفند) و پایان آن بعد از ظهر دوشنبه (۱۱ اسفند) خواهد بود.

وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی (گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۱۲۰ تا ۲۱۰ و در فراساحل تا ۲۷۰ سانتیمتر) از مخاطرات این هشدار اعلام شده است.

منطقه اثراین هشدارروز شنبه سواحل و فراساحل شمالی استان بوشهر (بندر دیلم تا خارگ)، یک‌شنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی (بندر دیلم تا مطاف) و فراساحل جنوبی استان بوشهرو دوشنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی (بندر دیلم تا مطاف) و فراساحل جنوبی استان بوشهرخواهد بود.

افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه می شود.