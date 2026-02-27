فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نظارت‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات و آمادگی برای میزبانی شایسته از مسافران نوروزی انجام می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام اظهار کرد: با توجه به نزدیک‌شدن به نوروز 1405 و تعطیلات نوروزی، برنامه بازدیدهای نظارتی از واحدهای اقامتی و پذیرایی تحت پوشش در سراسر استان ایلام در دستور کار قرار گرفته و کارشناسان حوزه گردشگری به‌صورت میدانی وضعیت این مراکز را بررسی می‌کنند.

شریفی افزود: در جریان این بازدیدها، شاخص‌هایی از جمله اعتبار پروانه فعالیت، نصب نرخ‌نامه مصوب، رعایت ضوابط بهداشتی، کیفیت خدمات‌رسانی و میزان آمادگی واحدها برای پذیرش مسافران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تأکید کرد: هدف از این نظارت‌ها، ارتقای سطح رضایتمندی گردشگران و ایجاد فضای مناسب برای میزبانی شایسته از مهمانان نوروزی است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، تذکرات لازم داده شده و اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی زیرساخت‌های گردشگری و خدماتی استان، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه و ایجاد تجربه‌ای مطلوب برای مسافران دارد و این اداره‌کل تلاش می‌کند با نظارت مستمر، شرایطی در شأن گردشگران فراهم کند.