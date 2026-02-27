به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ویاچسلاو گلادکوف، فرماندار منطقه بلگورود روسیه، اعلام کرد که برق حدود ۵۰ هزار شهروند روسی این منطقه امروز جمعه، پس از حمله موشکی اوکراین در طول شب گذشته قطع شده است.

وی افزود که حدود نیمی از آسیب‌دیدگان تا پایان روز جمعه، پس از آخرین سری حملاتی که باعث قطعی‌های مکرر برق شده است، دوباره برق‌دار خواهند شد.

گلادکوف در تلگرام نوشت: زیرساخت‌های انرژی به شدت آسیب دیده‌اند و در نتیجه، تامین برق، آب و گرمایش مختل شده است.

بلگورود در حدود ۴۰ کیلومتری مرز اوکراین قرار دارد و در طول چهار سال از زمان آغاز جنگ در اوکراین، هدف حملات مکرر پهپادی و موشکی اوکراین بوده است.