به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شهرک کراسنوزنامنکا در منطقه دنیپروپتروفسک توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

وزارت دفاع روسیه به سرنگونی ۹۵ پهپاد اوکراینی بر فراز این کشور در شب گذشته اشاره کرد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه همچنین به تلفات نیروهای اوکراینی اشاره شده است. وزارت دفاع روسیه از کشته شدن بیش از ۲۴۸۰ نظامی اوکراینی طی هفته گذشته خبر داد.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که طی هفته گذشته ۲۰۴۱ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده ‌اند.