به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از نیم قرن خدمات عالم مجاهد حجت‌الاسلام و المسلمین سیدرضا تقوی از طرف اجلاسیه مجاهدان در غربت با قرائت پیام آیت الله نوری همدانی و با حضور علماء و روحانیون شامگاه امروز جمعه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۴ در مجتمع فرهنگی شهدای ارتش برگزار شد.

پیام آیت الله حسین‌نوری همدانی به شرح زیر است:

بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلام علی سیدنا ونبینا أبی القاسمِ الْمُصْطَفَی مُحَمَّدٍ، وَعَلَی أَهْلِ بَیْنِهِ الطبینَ الطَّاهِرِینَ، سِیِّمَا بَقِیَّةَ اللهِ فِی الْأَرْضِینَ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِینَ إِلَی یَوْمِ الدِّینِ.

با سلام و تحیت به آن مجمع محترم که به مناسبت تجلیل از شخصیت محترم حجت الاسلام والمسلین آقای حاج سیدرضا تقوی «دامت توفیقاته»در حال برگزاریست.

در آیات قرآن کریم و روایات ما از کمتر قشری ، همانند علم و عالم تکریم و تجلیل شده است و جایگاه آن در سطح عالی قرار گرفته که از وراثت انبیاء تا شفاعت امت را شامل می شود.

یک عالم به جهت تعهد و تقوا و پاسداری از اندیشه های ناب، حمایت از حقوق محرومان ، مخالفت با بدعت ها و در مجموع راهنمایی مردم و روشن کردن چراغ امید در دل آنها مصداق این بیان نبی مکرم اسلام می شود که فرمود: «اکرِمُو العُلَمَاءِ فَإِنَّهُمْ وَرَثَتُ الْأَنْبِیَاءِ ، فَمَنْ أَکْرَمَهُمْ فَقَدْ أَکْرَمَ الله و َرَسُولَهُ»؛ علما را گرامی دارید که آنها وارثان پیامبرانند و هرکه آنان را احترام نماید ، خدا و رسولش را احترام نموده است.

جناب حجت الاسلام والمسلمین تقوی که شناخت اینجانب نسبت به ایشان به بیش از ۵۰ سال است دارای ویژگی های مختلف است ؛ انسانی فکور و دارای طرح و برنامه در مسائل مختلف فرهنگی سیاسی ، بیانی جذاب وخطابه ای ممتاز ، قلمی عالمانه و ذوق شعری در حد بسیار بالا ، در مبارزه با رژیم سفاک پهلوی شجاع ، در دفاع از ارزش های اسلامی و انقلابی بدون تعارف و بدون ملاحظه ، در اداره کارهای تشکیلاتی و مدیریتی موفق ، همه این ها از سوابق درخشان ایشان می باشد.

تجربه موفق ایشان در عرصه های مختلف باید به نسل بعد انتقال پیدا کند ، هم روحیه انقلابی ایشان و هم کارنامه خدماتی اعم از امامت جمعه ، مدیریت شورای سیاست گذاری ائمه جمعه باسابقه طولانی ، نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی ، فعالیت در نهاد با سابقه جامعه روحانیت مبارز همه اینها می تواند برای جوانان مومن و انقلابی الگو باشد.

جناب آقای تقوی حقیقتاً می توان با همه این فعالیت ها مصداق این بیان حضرت امام صادق علیه السلام باشد که فرمودند: «عُلماءُ شیعَتِنا مُرابطونَ فی الثَّغرِ الذی یَلی إبلیسَ وعَفاریتَهُ ، یَمنَعونَهُم عن الخروجِ علی ضُعفاءِ شیعَتِنا، عن یَتَسَلَّط عَلَیهِم ابلیسُ و شیعَتُهُ»؛ علمای شیعه ما، نگهبانان مرزی هستند که در آن سویش ابلیس و دیوهایش قرار دارند و [این علما] جلوی یورش آنها به شیعیان ناتوان ما و تسلط یافتن ابلیس و پیروان او برایشان را می گیرند.

علاقه اینجانب به ایشان علاقه پدر به فرزند است و همیشه برای موفقیت ایشان دعا می نمایم.

لازم می دانم از همه عزیزان برگزار کننده این مجمع محترم تشکر کنم و توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.

در ادامه مراسم آیت‌الله موسوی جزایری، عضو مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: درباره یکی از پیشتازان انقلاب اسلامی و فعالان عرصه جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام، سرور عزیزم حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی باید بگویم که ما از نظر ذائقه خیلی به هم نزدیک بودیم؛ خیلی نزدیک، از این جهت که تابع خط امام و همچنین مقام معظم رهبری بودیم.

وی گفت: آن روز ها ، روزهای عجیبی بود وجوداز بس که علیه آقای بهشتی و علیه آقای خامنه‌ای مطالبی گفته می‌شد. که حتی روی متدین هم گاهی اوقات تاثیر می گذاشت، اما حجت الاسلام تقوی واقعاً در مسیر حق، متعصب و ثابت‌قدم بودند و هیچ‌یک از این دشمنی‌ها تأثیری نداشت تا اینکه ایشان به شهرکرد منتقل شدند و در آنجا خدمات شایسته‌ای انجام دادند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ایشان با تمام قدرت به اسلام و به امام زمان خدمت می‌کند و بسیار فعالانه عمل می‌کند. مردم نیز ارادت فراوانی پیدا کردند و عاشق روحانی‌ای بودند که خدمتگزار مردم است. یکی از فعالان برای خدا بود. این مسائل و این تهاجم‌ها، چه از سوی وهابی‌ها و چه تجزیه‌طلبان که می‌گفتند خوزستان کشور مستقلی است و ربطی به جمهوری اسلامی ندارد و از طرف بعصی کشورهای منطقه پشتیبانی می‌شدند، تأثیری نداشت.

وی تاکید کرد: در تقابل با وهابی‌ها چه کسی ایستاد و به ما کمک کرد، مردم ایستادند و به ما کمک کردند و ما با کمک آنان بر همه مشکلات فایق آمدیم و تا امروز که به اینجا رسیده ایم که از این مرد بزگ تجلیل به عمل بیاوریم.

در ادامه این مراسم علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره حجت‌الاسلام تقوی اظهار کرد: آخرین دوره‌ای که توفیق همراهی با ایشان را داشتیم، مجلس یازدهم بود که آقای تقوی نماینده بودند. بنده شهادت می‌دهم که ایشان سوار بر هوای نفس خود بود. چرا مجلس محل رقابت و رأی و انتخاب است و یکی از ویژگی‌های مجالس همین فضای رقابتی است. از صدر مجلس تا کمیسیون‌ها حضور فعال داشتند.

وی گفت: واقعاً با دقت عملکرد ایشان را دنبال می‌کردم. در مباحثی که لازم می‌دیدند ورود می‌کردند و در مواردی که ضرورتی احساس نمی‌کردند، وارد نمی‌شدند. این نکته بسیار قابل توجه بود.

نایب اول مجلس شورای اسلامی گفت: نکته دوم اینکه بنده غبطه می‌خورم به آقای تقوی از جهت اینکه مورد اعتماد و از نیروهای اصولی امامین انقلاب بودند. هم به‌عنوان نماینده رهبر کبیر انقلاب در عرصه‌های مختلف حضور داشتند و هم مورد اعتماد حکیم انقلاب در مسئولیت‌های گوناگون بودند.

نیکزاد افزود: واقعاً از اینکه در مجلس دوازدهم، بنا به رعایت قانون، این مرد بزرگ در مجلس حضور پیدا نکرد، احساس کم‌توفیقی می‌کنیم چرا که در برخی مقاطع که مجلس به شرایط خاصی می‌رسید، نیاز بود یک عالم، یک فرد متدین، بزرگ و خالص که همگان معنویت ایشان را قبول دارند، نقش حکمیت ایفا کند. در آن زمان، آقای تقوی در مباحث مجلس یازدهم به یاری مجلس آمدند و گره‌گشا بودند.

در پایان از زحمات حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی با اهدای لوح های تقدیر از طرف آستان مقدس رضوی و اجلاسیه مجاهدان در غربت تقدیر به عمل آمد.