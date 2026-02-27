به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهسواری جمعه شب پس از شکست این تیم مقابل فولاد خوزستان با اشاره به عملکرد شاگردانش، اظهار کرد: بازی پرفشاری را شاهد بودیم. در نیمه اول نمایش خوبی داشتیم اما نتوانستیم ایده‌هایمان را کامل اجرا کنیم. در نیمه دوم شرایط کاملاً تغییر کرد و موقعیت‌های متعدد و متنوعی روی دروازه فولاد ایجاد کردیم، اما متأسفانه توپ‌ها وارد دروازه نشد.

وی با اشاره به فرصت‌های از دست رفته شمس آذر افزود: حداقل چهار تا پنج موقعیت صددرصد گلزنی داشتیم که در شرایط عادی باید تبدیل به گل می‌شد. توپ‌هایی که توسط بازیکنانی مثل هومن ربیع‌زاده، مهرداد آقامحمدی، سهیل فداکار و گودرزی زده شد، واقعاً عجیب وارد دروازه نشد.

مربی شمس آذر با انتقاد از داوری تصریح کرد: دو صحنه پنالتی صددرصد برای ما گرفته نشد. در یکی از صحنه‌ها کفش و جوراب بازیکن ما پاره شد و ضربه کاملاً مشخص بود. این صحنه‌ها نیاز به تفسیر ندارد و انتظار داشتیم داور با دقت بیشتری تصمیم بگیرد.

شهسواری با اشاره به شرایط مالی شمس آذر گفت: ما از نظر مالی توان رقابت با تیم‌هایی مثل فولاد را نداریم. برای ادامه حیات باشگاه، بازیکن فروختیم و نتوانستیم مثل برخی تیم‌ها در نیم‌فصل تقویت شویم، اما با همین بضاعت در لیگ بدون حاشیه کار می‌کنیم و به بازیکن‌سازی مشغول هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این پنالتی‌ها گرفته می‌شد و کمی خوش‌شانس‌تر بودیم، حداقل با سه یا چهار گل از زمین خارج می‌شدیم. با این حال، به آینده امیدواریم، تمرینات‌مان را با قدرت ادامه می‌دهیم و مطمئن باشید نتایج بهتری در ادامه فصل رقم خواهیم زد.