به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته بیست و سوم فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۹ امشب جمعه با برگزاری سه دیدار همزمان در شهرهای مختلف برگزار شد که با شوک سپاهان در نخستین دقیقه بازی با پیکان تهران همراه بود.

خودروسازان در ثانیه ۳۸ توانستند توسط حجت احمدی به گل نخست برسند اما بازبینی صحنه توسط VAR باعث مردود شدن این گل شد تا شانس به شاگردان محروم نویدکیا رو کرده و بازی را با آرامش بیشتر دنبال کنند.

همچنین بازی خیبر خرم آباد و چادرملو نیز با پیروزی یک بر صفر میهمان اردکانی در نیمه اول همراه بود. هادی حبیبی نژاد (۷) با دریبل مدافع خیبر توانست گل خود را به زیبایی به ثمر برساند.

در دیگر بازی همزمان نیز فولاد میهمان شمس آذر در قزوین بود. فولادی‌ها که از زمان روی کار آمدن حمید مطهری نتایج قابل قبولی ثبت کرده‌اند در نیمه نخست توانستند یک بر صفر پیروز بازی شوند. احسان محروقی (۳۱) روی سانتر ساسان انصاری توانست با ضربه سر دروازه شمس آذر را باز کند.