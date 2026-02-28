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۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

الحوثی: ایران وظیفه دفاع مشروع از خود را انجام می‌دهد

الحوثی: ایران وظیفه دفاع مشروع از خود را انجام می‌دهد

رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی درباره تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد: ایران وظیفه دفاع مشروع از خود را انجام می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی اعلام کرد: تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران با هدف توانمند کردن دشمن اسرائیلی برای کنترل منطقه و دستیابی به (پروژه موهوم) اسرائیل بزرگ انجام می‌شود.

رهبر جنبش انصارالله یمن بیان کرد: ایران وظیفه دفاع مشروع از خود را انجام می‌دهد و اراده مقابله با تجاوز را دارد. ما در کنار ایران و مردم آن ایستاده‌ایم و برای هرگونه تحولی آماده‌ایم. تجاوز آمریکا و اسرائیل به مردم ایران، نهادهای رسمی و نظام این کشور را هدف قرار می‌دهد.

«عبدالملک بدرالدین الحوثی» اضافه کرد: موضع ایران، مقابله با تجاوز یک متجاوز قلدر، متکبر و ستمگری است که به هیچ وجه حق ندارد کاری را که با مردم ایران می‌کند، انجام دهد.

کد مطلب 6762261

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