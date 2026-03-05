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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲

فراخوان رهبر انصارالله برای راهپیمایی میلیونی در حمایت از ایران

فراخوان رهبر انصارالله برای راهپیمایی میلیونی در حمایت از ایران

رهبر جنبش انصارالله یمن خواستار برگزاری راهپیمایی میلیونی در حمایت جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی از مردم این کشور خواست که فردا برای اعلام همبستگی با ایران و ملت‌های منطقه و مقابله با طواغیت زمان یعنی آمریکا و اسرائیل راهپیمایی میلیونی برگزار کنند.

وی افزود: برخی از رژیم‌ها نهایت تلاششان را برای حمایت از پایگاه‌های آمریکا که به طور مستقیم در حمله به ایران مورد استفاده قرار گرفته است، به کار می‌بندند.

الحوثی گفت: برخی از رژیم‌ها حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا را تجاوز به کشور خود توصیف کرده‌اند.

یمنی‌ها چند روز قبل نیز در حمایت از ایران در برای تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا راهپیمایی میلیونی برگزار کردند. رهبر انصارالله خواستار برگزاری این راهپیمایی شده بود.

الحوثی اظهار داشت: گزینه های دیپلماسی و متوسل شدن به سازمان ملل و افتادن در آغوش دشمنان همگی گزینه هایی است که بارها بیهوده و بی نتیجه بودن آن تجربه شده است.

وی جهاد در راه خداوند را تنها گزینه حق و صحیح دانست و افزود: سخن گفتن از همکاری و منابع مشترک برای ثبات جهانی از سوی دشمنان، توهمات و خیالات بی نهایت سخیف است.

الحوثی اظهار داشت: رژیم اسرائیل و کشورهای مستکبر جهان هیچ ارزش و جایگاهی برای قوانین بین المللی و انسانی و منشور سازمان ملل قائل نیستند.

وی هدف دشمنان را سیطره بر منابع و ثروتها و سرنوشت ملتهای منطقه و غارتگری مستمر دانست.

الحوثی گفت: ما در این زمانه به عنوان امت اسلام، اشد الاعداءما (سرسخت ترین دشمنان بر اساس فرموده خداوند در قرآن)، یهودیان و جنبش صهیونیسم جهانی با بازوها و ابزارهایش است.

وی اظهار داشت: رژیم اسرائیل یکی از بازوهای صهیونیسم است، دشمن شماره یک امت اسلام، یهود و جنبش صهیونیسم، آمریکا و اسرائیل و کسانی هستند که از آنها حمایت می کنند که پرچم جاهلیت دیگری را بردوش می کشند.

الحوثی گفت: باطل بودن اهداف و عقاید دشمنان ما کاملا واضح و آشکار است و دشمنی آنها با اسلام، مخفی نیست بلکه آشکار است.

رهبر انصارالله هشدار داد که یهودیان صهیونیست خطری برای تمام بشریت هستند، آنها باند شرارت، تجاوزگری، جنایت و متکبر و ظالم هستند.

کد مطلب 6766416

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