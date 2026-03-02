حجت الاسلام و المسلمین عسگر دیرباز در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت جانسوز رهبر فرزانه انقلاب اظهار کرد: شهادت جانسوز و شجاعانه آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب قلب ملت ایران و تمام آزادی خواهان و مسلمانان جهان را دغدار کرد و بی شک این فقدان و ضایعه هیچ وقت جبران نخواهد شد.

وی با محکومیت تجاوز ددمنشانه آمریکایی - صهیونی به کشور عنوان کرد: در این حمله جنایتکارانه نه تنها رهبر معظم انقلاب بلکه جمعی از هم وطنان مظلوم و بی دفاع کشور و کودکان دانش آموز معصوم نیز به شهادت رسیدند که بیانگر خوی وحشیانه استکبار جهانی است.

حجت الاسلام دیرباز با اشاره به انتخاب رهبری آینده کشور گفت: درایت، شجاعت وهوشمندی آیت الله خامنه ای رهبر شهید خلاء جبران ناپذیری بوده و کار انتخاب رهبر آینده کشور کمی سخت خواهد بود اما انتقال پرچم انقلاب و عزت اسلام، بعد از امام راحل و رهبر شهید انقلاب باید به دست رهبر آینده سپرده شود.

درایت و شجاعت و آگاهی به زمان از ویژگی های رهبر آینده انقلاب خواهد بود

وی اضافه کرد: بر اساس قانون اساسی اصل ۵ در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل،باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: در این راستا نیز مجلس خبرگان رهبری از بین گزینه های احتمالی بر اساس این ویژگی ها رهبر آینده انقلاب را انتخاب خواهد کرد.

حجت الاسلام دیرباز خاطرنشان کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون امام (ره) و رهبر شهید آیت الله خامنه ای پرچم عزت، شرف و آزادگی را تقویت کردند انشااله با انتخاب رهبر اصلح این پرچم محفوظ مانده و به نایب عصر زمان تحویل داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این ویژگی ها رهبر آینده کشور همانند آیت الله خامنه ای که شجاع و نترس بودند و در تمامی برهه ها به خصوص جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه در میدان شخصا حضور داشتند و با درایت و شجاعت جنگ را مدیریت می کردند نیز باید شجاعت و تدبر را داشته باشد.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری مدیر و مدبر بودن را از دیگر ویژگی های مهم انتخاب رهبری آینده کشور دانست وگفت: رهبر آینده باید توانمندی سازماندهی ومدیریت تمام نیروهای کشور در بخش های مختلف را داشته باشد.