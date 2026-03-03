آیت‌الله رضا رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: دوران رهبری ایشان دوران افتخار و عزت برای جهان اسلام بوده است.

آیت الله رمضانی با تبیین شاخصه‌های رهبری در نظام اسلامی، اضافه کرد: جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی برخاسته از مبانی عمیق فقهی، کلامی و عقلانی است که در ساختار حقوقی کشور نیز به‌صورت دقیق تعریف شده است. این جایگاه نه‌تنها نقش راهبری سیاسی دارد، بلکه هدایت فرهنگی، صیانت از هویت دینی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی را نیز بر عهده دارد.

وی افزود: در طول بیش از چهار دهه گذشته، هر زمان که کشور با بحران‌های پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شده، نقش هدایتگر رهبری در مدیریت صحنه و جلوگیری از انحراف مسیر انقلاب کاملاً مشهود بوده است. این هدایت، مبتنی بر شناخت عمیق از معادلات جهانی و تکیه بر ظرفیت‌های درونی ملت ایران بوده و توانسته کشور را از گردنه‌های دشوار عبور دهد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر در نظام اسلامی تصریح کرد: رهبری در جمهوری اسلامی صرفاً یک مسئولیت اجرایی یا اداری نیست، بلکه شأنی است که با تقوا، عدالت، ساده‌ زیستی و روحیه مردمی معنا پیدا می‌کند. رهبر باید الگوی عملی در اخلاق، صداقت و مسئولیت‌پذیری باشد تا بتواند سرمایه اجتماعی نظام را حفظ و تقویت کند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رهبری، جامع‌نگری است؛ بدین معنا که رهبر باید همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را به‌صورت هماهنگ ببیند و از نگاه تک‌بعدی پرهیز کند. این نگاه کلان‌نگر سبب می‌شود سیاست‌ها در راستای اهداف بلندمدت انقلاب تنظیم شود و کشور دچار روزمرگی نشود.

شجاعت و درایت؛ دو رکن اساسی رهبری

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر عنصر شجاعت در تصمیم‌گیری‌های کلان گفت: در دنیای امروز که نظام سلطه با ابزارهای متنوع رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی فشارهای گسترده‌ای اعمال می‌کند، رهبر باید از صلابت و استقامت برخوردار باشد شجاعت به معنای ایستادگی بر اصول و عدم عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی‌ هاست؛ موضوعی که در بزنگاه‌های حساس، مسیر کشور را تعیین می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: البته شجاعت بدون تدبیر می‌تواند هزینه‌آفرین باشد؛ ازاین‌رو درایت و آینده‌نگری مکمل شجاعت است. رهبر باید با اشراف دقیق بر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، تصمیماتی اتخاذ کند که ضمن حفظ عزت ملی، منافع بلندمدت کشور را نیز تأمین کند. این ترکیب هوشمندانه، رمز موفقیت در مدیریت بحران‌هاست.

آیت‌الله رمضانی افزود: درایت به معنای شناخت دقیق دشمن، تحلیل صحیح از ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از فرصت‌های نوظهور است. رهبر باید بتواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و با جهت‌دهی صحیح به نخبگان و مسئولان، مسیر پیشرفت را هموار سازد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بسیاری از فشارها با مدیریت مدبرانه، به عامل انسجام داخلی تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند تصمیمات کلان کشور مبتنی بر عقلانیت، عدالت و حفظ مصالح عمومی اتخاذ می‌شود. شجاعت و درایت در کنار هم، این اطمینان را ایجاد می‌کند که کشور در مسیر درست حرکت می‌کند و آینده‌ای روشن پیش رو دارد.

پیوند با مردم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر با مردم اظهار داشت: مردمی بودن یکی از شاخصه‌های بنیادین رهبری در جمهوری اسلامی ایران است رهبر باید درد مردم را بشناسد، مطالبات آنان را بشنود و سیاست‌ های کلان را در جهت ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش فاصله‌های طبقاتی هدایت کند.

وی افزود: حفظ وحدت ملی از دیگر وظایف اساسی رهبری است. در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند با جنگ روانی و ایجاد دوقطبی‌های کاذب، انسجام جامعه را تضعیف کنند، نقش رهبری در تقویت همدلی و همگرایی بسیار تعیین‌کننده است تأکید بر مشترکات ملی و ارزش‌های اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی شود.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، استقلال سیاسی و فرهنگی و دفاع از عزت ملت ایران، از مأموریت‌های محوری رهبری است این پاسداری تنها در عرصه شعار خلاصه نمی‌شود، بلکه نیازمند سیاست‌ گذاری دقیق و نظارت مستمر بر اجرای صحیح اصول و آرمان‌هاست.

وی در پایان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت بصیرت، همدلی و تبعیت از چارچوب‌ های قانونی و رهنمود های رهبری هستیم با اتکا به این اصول و با بهره‌گیری از ظرفیت عظیم جوانان و نخبگان کشور، می‌توان مسیر پیشرفت، عدالت و تعالی معنوی را با قدرت ادامه داد و آینده‌ای درخور شأن ملت ایران رقم زد.