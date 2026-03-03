محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی از بزرگترین تولید کنندگان گندم‌کشور به شمار می رود، افزود: علاوه بر سهمیه آرد نانوایی ها ۷ کیسه آرد ترمیمی نیز تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه با ذخیره سازی مناسب گندم و آرد توسط کارخانجات آرد استان، هیچ نگرانی از بابت تامین آرد و نان مردم در استان وجود ندارد، اظهار کرد: همچنین برای ۳۰ واحد نانوایی در مراکز پرتراکم شهرستان‌ها و افزایش سهمیه آرد واحدهای نانوایی آزاد پز نیز انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سهمیه ذخایر آرد آذربایجان غربی مطلوب است، عنوان کرد: تا شش ماه آینده ذخایر گندم در استان داریم و جای نگرانی وجود ندارد.

اصغری تاکید کرد: با توجه به وجود ذخیره گندم و آرد مناسب توسط کارخانجات آرد استان، هیچ نگرانی از بابت تامین آرد و نان مردم استان وجود ندارد و توصیه می‌ شود مردم به مقدار مورد نیاز خرید کنند و از خرید هیجانی خودداری کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از تشدید نظارت بر نانوایی های استان به صورت منظم و روزانه خبر داد وگفت: ناظران مقیم در تمام نانوایی ها بر امر پخت نان در استان نظارت دارند.

اصغری در خصوص تفاوت قیمت مرغ در برخی واحدهای صنفی تاکید کرد: تمام واحدهای صنفی ملزم به نصب قیمت مصوب در واحد صنفی شده اند در صورت تخلف برخورد لازم صورت خواهد گرفت.