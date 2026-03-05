بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در آذربایجان‌ غربی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اصغری بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از بازار ارومیه با تاکید بر تشدید نظارت بر بازار افزود: روزانه بازرسان این سازمان برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها نظارت و بازرسی های لازم را انجام می‌دهند و هیچ کمبودی در خصوص تامین کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در استان وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد؛ مردم می‌توانند با اطمینان خاطر، بدون نگرانی کالاهای اساسی و سایر اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.

رئیس دیوان محاسبات آذربایجان غربی نیز بر فراوانی کالاهای اساسی در بازار و انبارهای استان تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی تسهیل گری و حضور در صحنه مدیران و کارشناسان مربوطه مورد توجه جدی قرار گیرد و به طور مستمر بازرسی ها از بازار ادامه یابد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در این خصوص گفت: مردم آرامش خود را در این ایام حفظ کرده و مسئولان و کارشناسان همه روزه بازار را تحت رصد و کنترل داشته و در میدان حضور دارند.

سخاوت خیرخواه با بیان اینکه کالای مورد نیاز مردم به میزان کافی در انبارها و بازار موجود هست گفت: روغن و برنج و مرغ و تخم مرغ از کالاهای اساسی به اندازه کافی در بازار موجود بوده و در اختیار مردم قرار دارد و قیمت سیب زمینی و مرغ که در روز اول حمله افزایش یافته بود در بازار کاهش یافته است.