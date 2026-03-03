خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: دیشب هم مردم مازندران زیر باران عاشقانه هایی را در وسوگ و سید و سالار و امام شهیدان سید علی رقم زدند و تا صبح مثل باران، اشک باریدند.

همه آمده بودند با چتر و بدون چتر اما زیر باران و اسم رمزشان، سید علی بود. از دختر دانش آموزی که رهبر انقلاب رامعلم انقلاب لقب می‌داد تا دانشجویی که می گفت دشمن سیدعلی نابود و بیچاره می شود.

طنین وحدت از گلوگاه تا رامسر

همزمان با برگزاری آیین حماسه عاشقان سیدعلی در شهرهای مختلف مازندران، مردم ولایتمدار استان از میدان ابن‌شهرآشوب ساری تا میدان آزادی نوشهر و میدان شهر رامسر با حضوری گسترده، جلوه‌ای از همبستگی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

استان مازندران دیشب هم صحنه حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیینی بود که با عنوان حماسه عاشقان سیدعلی در شهرهای مختلف برگزار شد. جمعیت در میادین اصلی شهرها گرد هم آمدند و با سر دادن شعارهای انقلابی، بار دیگر بر وفاداری خود به انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تأکید کردند.

در ساری، میدان ابن‌شهرآشوب مملو از جمعیتی بود که با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب در مراسم شرکت کرده بودند.

پیرمردی که در صف نخست ایستاده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حضور امروز مردم نشان می‌دهد که ما همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌ایم و هیچ شرایطی نمی‌تواند این پیوند را سست کند.

حاج علی گرجی افزود: ما درس ایستادگی را از امام راحل گرفتیم و امروز با تبعیت از رهنمودهای رهبر شهیدمان آیت الله علی خامنه‌ای در صحنه هستیم.

وی با اشاره به اهمیت وحدت ملی و بصیرت در شرایط کنونی، حضور مردم را نشانه‌ای از اقتدار و انسجام اجتماعی دانست و اظهار داشت: این اجتماع بزرگ پیام روشنی برای بدخواهان ملت ایران دارد و آن اینکه مردم همواره پشتیبان نظام و ولایت هستند.

همزمان در نوشهر، میدان مسجد میزبان جمعیتی گسترده از شهروندان و خانواده‌ها بود. فضای میدان با نوای سرودهای انقلابی همراه شده و نوجوانان و جوانان در کنار پیشکسوتان انقلاب حضور داشتند.

یکی از بانوان حاضر در مراسم گفت: ما به عشق ولایت آمده‌ایم و حضور امروز تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا و انقلاب است.

علی اسلامی یک دانشجوی نوشهری نیز در حاشیه مراسم در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نسل جوان نشان داده که نسبت به سرنوشت کشور بی‌تفاوت نیست و امروز با حضور در این اجتماع، مسئولیت‌پذیری خود را به نمایش گذاشته است.

در غربی‌ترین نقطه استان، رامسر نیز شاهد برگزاری باشکوه این آیین بود. میدان شهر رامسر مملو از مردمی بود که با سر دادن شعار الله‌اکبر و اعلام حمایت از انقلاب اسلامی، فضای خاصی به مراسم بخشیده بودند. خانواده‌های شهدا نیز با در دست داشتن تصاویر عزیزان خود در این مراسم حضور یافتند.

احمدی یکی از پدران شهدا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خون فرزندان ما برای عزت و استقلال این کشور ریخته شده و ما تا آخرین نفس از این مسیر دفاع خواهیم کرد.

وی گفت: هر یک از افراد جامعه وظیفه دارند در پاسداری از ارزش‌های انقلاب نقش‌آفرین باشند. یکی از فرهنگیان حاضر در مراسم ساری گفت: مازندران همواره در بزنگاه‌های تاریخی پیشگام بوده و امروز نیز این حضور پرشور، ادامه همان مسیر پرافتخار است.

حماسه عاشقان سیدعلی در مازندران جلوه‌ای از حضور مردمی بود که از شرق تا غرب استان، یکصدا بر حمایت خود از نظام جمهوری اسلامی و رهبری تأکید کردند و بار دیگر نشان دادند که این خطه از ایران اسلامی همچنان در صف نخست دفاع از ارزش‌ها قرار دارد.

برگزاری تجمع و دسته‌روی هیئات مذهبی شرق نکا به مدت پنج شب

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران از برگزاری تجمع و دسته‌روی هیئات مذهبی شرق شهر نکا از سه‌شنبه ۱۲ اسفند به مدت پنج شب خبر داد و از عموم مردم برای حضور در این آیین دعوت کرد.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: تجمع و دسته‌روی هیئات مذهبی شرق شهر نکا از روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند به مدت پنج شب برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم هر شب ساعت ۲۰:۴۵ از میدان جانبازان به سمت مصلای نکا حرکت خواهد کرد و هیئات مذهبی با حضور پرشور خود در این برنامه شرکت می‌کنند.

باقری با اشاره به اهمیت حضور مردم در برنامه‌های مذهبی تصریح کرد: از عموم برادران و خواهران دعوت می‌شود با حضور در این آیین معنوی، زمینه تقویت همبستگی و ترویج شعائر دینی را فراهم کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری منظم این مراسم انجام شده و انتظار می‌رود همچون گذشته شاهد حضور گسترده مردم متدین و ولایتمدار شهرستان نکا باشیم.

وی در پایان از فعالان رسانه‌ای و اعضای هیئات مذهبی خواست اطلاع‌رسانی لازم را برای مشارکت هرچه بیشتر علاقه‌مندان انجام دهند.