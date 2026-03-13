به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان مازندران شامگاه جمعه و همزمان با برگزاری تجمعات مردمی در سراسر کشور، با حضور پرشور در میادین و معابر اصلی شهرها، در اجتماع «خونخواهی امام شهید» شرکت کردند و بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری اعلام کردند.
این اجتماع مردمی پس از حماسه حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار شد؛ حضوری که جلوهای از همبستگی و حمایت مردم از آرمانهای مقاومت و ارزشهای انقلاب اسلامی به شمار میرود.
در مرکز استان، مردم ساری با حضور در میدان شهدا گرد هم آمدند و با سر دادن شعارهای انقلابی و اعلام حمایت از جبهه مقاومت، بر ادامه مسیر شهدای انقلاب و دفاع از آرمانهای نظام اسلامی تأکید کردند.
گزارشها حاکی است در دیگر شهرهای استان مازندران نیز مردم با حضور خودجوش در اجتماعات شبانه، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا، با آرمانهای امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و بر ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این تجمعات با تأکید بر وحدت و انسجام ملی، اعلام کردند که ملت ایران همواره در بزنگاههای حساس تاریخی در صحنه حضور داشته و از آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری حمایت خواهد کرد.
