۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰

ادامه اجتماع شبانه مردم مازندران در خون‌خواهی امام شهید

ساری - مردم مازندران همزمان با سراسر کشو با حضور گسترده در اجتماعات مردمی در شهرهای مختلف استان، ضمن اعلام خون‌خواهی امام شهید، بار دیگر با رهبر معظم انقلاب بیعت بستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان مازندران شامگاه جمعه و همزمان با برگزاری تجمعات مردمی در سراسر کشور، با حضور پرشور در میادین و معابر اصلی شهرها، در اجتماع «خون‌خواهی امام شهید» شرکت کردند و بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری اعلام کردند.

این اجتماع مردمی پس از حماسه حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار شد؛ حضوری که جلوه‌ای از همبستگی و حمایت مردم از آرمان‌های مقاومت و ارزش‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

در مرکز استان، مردم ساری با حضور در میدان شهدا گرد هم آمدند و با سر دادن شعارهای انقلابی و اعلام حمایت از جبهه مقاومت، بر ادامه مسیر شهدای انقلاب و دفاع از آرمان‌های نظام اسلامی تأکید کردند.

گزارش‌ها حاکی است در دیگر شهرهای استان مازندران نیز مردم با حضور خودجوش در اجتماعات شبانه، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا، با آرمان‌های امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و بر ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با تأکید بر وحدت و انسجام ملی، اعلام کردند که ملت ایران همواره در بزنگاه‌های حساس تاریخی در صحنه حضور داشته و از آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری حمایت خواهد کرد.

کد خبر 6774076

