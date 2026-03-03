به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و تدفین پیکر استوار یکم شهید محمدرضا مهدوی‌فر از نیروهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جزیره خارک به شهادت رسید و همچنین استوار دوم شهید سید امیرحسین میرآقایی از کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) که در ستاد فرماندهی انتظامی ملارد به شهادت رسید، روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح در شهرقدس، بلوار شهید کلهر، ابتدای خیابان شهید خاکسار آغاز می‌شود.

همچنین اعلام شده است که احتمال دارد مراسم تشییع پیکر شهیدان مرادیان از قرارگاه ثارالله تهران و شهید محمدی از بیت نیز همزمان با این دو شهید برگزار شود.