شهید حسن اسکندری از شهدای مدافع امنیت در ملارد خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید ستوان دوم «حسن اسکندری» از کارکنان جان‌برکف فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، ۲۰ اسفندماه با حضور باشکوه فرماندهان، همرزمان و مردم شهیدپرور محمدشهر کرج تشییع و در ملارد خاکسپاری شد.

مراسم تشییع این شهید والامقام از مسجد امام سجاد (ع) شهرک شهیدچمران آغاز و تا مسجد جامع این شهرک ادامه یافت، در این آیین، جمعی از مسئولان انتظامی، نظامی و اقشار مختلف مردم با حضور پرشور خود، بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.

پیکر مطهر این شهید بزرگوار پس از اقامه نماز، در گلزار شهدای بیبی سکینه صفادشت ملارد به خاک سپرده شد.

شهید ستوان دوم حسن اسکندری، روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه در پی حمله هوایی رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ستاد فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، به فیض شهادت نائل آمد.