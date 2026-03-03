به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری شهید کارو مرادی ظهر سه شنبه با حضور پرشور مردم روستای رشیدآباد و دیگر مناطق شهرستان دیواندره برگزار شد.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای انقلابی و حماسی، خشم و انزجار خود را از دشمنان اسلام و آرمان‌های انقلاب نشان دادند.

شهید مرادی در جریان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به درجه رفیع شهادت نائل آمد و خون پاکش چراغ راهی برای جوانان و ملت ایران شد.

خانواده معظم این شهید با صبر و استقامت در کنار مردم، یاد و خاطره او را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهیدان و حفظ ارزش‌های انقلاب تأکید کردند.

حاضران در مراسم ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام، با نثار شاخه‌های گل و پلاکاردهای یادبود، پیمان بستند که خون شهدا پایمال نمی‌شود و راه مقاومت و ایثار تا رسیدن به اهداف والا ادامه خواهد یافت.