به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عابد رستمی صبح سه‌شنبه در مراسم تشییع پیکر دو شهید حملات اخیر در شهرستان قروه که با حضور مردم، مسئولان و نیروهای نظامی و امنیتی برگزار شد، با اشاره به جایگاه شهدای امنیت مردم اظهار داشت: شهیدان ملکی و قنبری، از مظلوم‌ترین شهدای کردستان هستند و کسانی که در سنگر تأمین امنیت مردم به شهادت رسیدند خونشان در رگ‌های فرزندان این مردم جاری است.

وی همچنین افزود: کردستان سرزمین مجاهدت‌های خاموش است و امروز ما در محضر شهدایی قرار داریم که اهل مجاهدت خاموش بودند.

وی گفت: اگرچه داغدار هستیم، اما جبهه‌ها همچنان فعال است و خون شهدا ملت را در صحنه‌های عمومی و اجتماعات آماده و قدرتمند نگه می‌دارد.

حجت‌الاسلام رستمی تأکید کرد: قدرت واقعی مردم در حضور و مشارکت آنان در اجتماعات است و دشمنان انقلاب طی ۴۷ سال گذشته بارها این قدرت را تجربه کرده‌اند.

وی اضافه کرد: مردم ما همواره پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند و بالاترین سرمایه خود، جان و فرزندانشان را برای امنیت کشور فدا کرده‌اند.

امام جمعه قروه در پایان سخنان خود با اشاره به نقش شهدا در تقویت روحیه مقاومت گفت: خون مظلومان عالم کیان استکبار و نظام سلطه را در هم خواهد کوبید و مسیر پیروزی ملت ایران و نظام اسلامی با استمرار حضور مردم در صحنه‌ها تضمین می‌شود.

مراسم تشییع شهیدان عباس ملکی و محمد مهدی قنبری با حضور گسترده خانواده‌های شهدا، و شهروندان در میدان اصلی قروه برگزار شد و شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و صلوات، یاد شهدای امنیت مردم را گرامی داشتند.