به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) ضمن هشدار در مورد توطئه‌های مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا برای متهم‌سازی ایران، تأکید کرد: هجوم نیروهای مسلح کشور منحصراً متوجه این دو دشمن خواهد بود و کشورهای همسایه و مسلمان منطقه از هرگونه تعرضی در امان هستند.



در این بیانیه، آمده است: «رژیم در حال فروپاشی صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، چاره‌ای جز پذیرش شکست در جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی ندارند.»



این قرارگاه با اشاره به اقدامات توصیف‌شده به عنوان «مذبوحانه» دشمن برای خروج از بن‌بست، افشا کرد که صهیونیست‌ها و آمریکای متجاوز به دنبال حمله به مراکز دیپلماتیک و منافع کشورهای مسلمان منطقه هستند. به گزارش این بیانیه، هدف از این سناریو، متهم‌سازی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد فتنه در منطقه عنوان شده است.



در بخش دیگری از این اطلاعیه، بر راهبرد روشن نظامی ایران تأکید شده و آمده است: «صریحاً اعلام می‌داریم هجوم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منحصراً علیه رژیم صهیونیستی و اماکن و محل استقرار ارتش متجاوز آمریکای جنایتکار و زیرساخت‌های نظامی، امنیتی و منافع آنها در منطقه است.»



این نهاد نظامی با یادآوری سیاست همیشگی تهران در قبال همسایگان، تصریح کرده است: «جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و مسلمان منطقه هیچ خصومتی نداشته و به حفظ امنیت ملی و منافع مسلمانان پایبند می‌باشد.»