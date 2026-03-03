به گزارش خبرگزاری مهر, به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی در نشست با معاونان بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با اشاره به شرایط جنگی و تهدیدات اخیر، بر تداوم بی‌وقفه ارائه خدمات بهداشتی به مردم تأکید کرد و گفت: هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات شبکه بهداشت قابل قبول نیست و همه واحدها باید با آمادگی کامل در خدمت مردم باشند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی افزود: خانه‌های بهداشت، مراکز جامع سلامت و واحدهای بهداشت محیط و مبارزه با بیماری‌ها باید همانند گذشته فعال باشند و برنامه‌های مراقبتی، واکسیناسیون و کنترل بیماری‌ها با دقت بیشتری دنبال شود تا سلامت عمومی جامعه دچار آسیب نشود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین بر مدیریت صحیح منابع، تقویت هماهنگی میان دانشگاه‌ها و حضور میدانی مدیران تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگ، آرامش‌بخشی به مردم و استمرار خدمات پیشگیرانه، مهم‌ترین اولویت حوزه بهداشت است.