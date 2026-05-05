به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نشست هماهنگی برگزاری هفته سلامت سال ۱۴۰۵ با همکاری مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و معاونت بهداشت برگزار و پیشنهادات اجرایی برای برگزاری هر چه بهتر این مناسبت به عنوان ویترینی برای نمایش توانمندی های بهداشت کشور، مطرح و بررسی شد.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به شرایط خاص کشور در پی حملات اخیر، تصریح کرد: با وجود این شرایط، نظام سلامت نه‌تنها دچار وقفه نشد، بلکه در بسیاری از بخش‌ها خدمات به صورت شبانه‌روزی تداوم یافت.

وی با هشدار نسبت به فعالیت جریان‌های ضدعلمی گفت: در حالی که سطح سواد جامعه ارتقا یافته است، برخی جریان‌ها با پوشش و ادبیات شبه‌علمی در حال ترویج دیدگاه‌هایی غیرمعتبر و زیان‌بار هستند. این جریان‌ها سازمان‌یافته عمل می‌کنند و مقابله با آنها نیازمند «اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و هدفمند» است.

رئیسی، مفهوم امروزی سلامت را فراتر از نبود بیماری دانست و اظهار کرد: سلامت در دنیای امروز ابعاد جسمی، روانی، معنوی و محیطی را در بر می‌گیرد و توجه به سلامت محیط زندگی، از ارکان اصلی این تعریف گسترده است.

وی با اشاره به شعار سازمان جهانی بهداشت در هفته سلامت با عنوان «با تکیه بر علم، همه با هم برای سلامت» گفت: مشارکت اجتماعی، همبستگی و تقویت پیوندهای اجتماعی از مهم‌ترین عوامل ارتقای سلامت هستند؛ مؤلفه‌هایی که در فرهنگ ایرانی ریشه‌ای عمیق دارند و باید بیش از گذشته تقویت شوند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، همچنین درباره نامگذاری روزهای هفته سلامت توضیح داد: این عناوین با توجه به شرایط کشور و موضوعات مهمی همچون پیامدهای جنگ، حمایت از آسیب‌دیدگان و تقویت آگاهی عمومی طراحی شده‌اند و هر یک دارای هدف مشخص در حوزه فرهنگ‌سازی سلامت است.

رئیسی بر اهمیت دیپلماسی سلامت نیز تأکید کرد و گفت: هفته سلامت فرصتی برای نمایش توانمندی‌ها، تجارب و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت در سطح ملی و منطقه‌ای است.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان حوزه سلامت در شرایط اخیر گفت: در ایام جنگ نیز خدماتی مانند واکسیناسیون، مراقبت از مادران باردار، کنترل بیماری‌های واگیر، خدمات آزمایشگاهی و بهداشت محیط بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه یافت. حتی در حوزه‌های پیشگیرانه، اقدامات به‌موقع مانع بروز بحران‌های گسترده شد و هیچ بیماری از خدمات ضروری محروم نماند.

رئیسی تأکید کرد: ایثار، پایداری و فداکاری کارکنان نظام سلامت سرمایه بزرگی برای کشور است و استمرار خدمات بهداشتی در سخت‌ترین شرایط، نمادی از توان و تاب‌آوری این حوزه به شمار می‌رود.

در این نشست، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت نیز به تشریح برنامه‌های هفته سلامت پرداخت و مدیران حاضر دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای اجرای بهتر برنامه‌ها ارائه کردند.