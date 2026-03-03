به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نخست تیم ملی بسکتبال در پنجره دوم انتخابی جام جهانی ٢٠٢٧، شامگاه جمعه گذشته (٨ اسفند) در بیروت و برابر اردن برگزار شد که با شکست ملی پوشان کشورمان همراه بود.

حمله آمریکایی صهیونی به ایران و ایجاد شرایط جنگی در منطقه، چند ساعت بعد از این دیدار آغاز شد طوریکه منجر به لغو پیگیری دیدارهای باقی مانده پنجره دوم انتخابی جام جهانی از سوی فیبا شد.

دیدار تیم ملی بسکتبال برابر سوریه از جمله دیدارهای لغو شده بود، قرار بود این دیدار ١١ اسفند برگزار شود که به زمان دیگری موکول شد، با این حال و با وجود اعلام زودهنگام لغو این دیدار (٩ اسفند) هنوز تیم ملی بسکتبال موفق به بازگشت به کشور نشده است.

بسته شدن حریم هوایی دلیل این موضوع است، البته با پیگیری های فدراسیون بسکتبال، در نهایت ملی پوشان این رشته به سختی و از طریق مرز هوایی -زمینی عازم ایران خواهند شد.

طبق هماهنگی صورت گرفته، ملی پوشان بسکتبال شامگاه سه شنبه از بیروت عازم استانبول می شوند، سپس به صورت زمینی راهی وان می شوند تا از آنجا و از طریق مرز، وارد کشور شوند.