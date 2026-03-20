به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی بسکتبال ۹ تیر را به عنوان زمان برگزاری دیدار معوقه تیم های ملی ایران و سوریه اعلام کرده است.

قرار بود این دیدار از پنجره دوم انتخابی جام جهانی، ۱۱ اسفند در بیروت برگزار شود اما حمله آمریکایی - صهیونی به ایران و ایجاد شرایط جنگی در منطقه منجر به لغو آن شد.

فیبا در حالی ۹ تیر را به عنوان زمان برگزاری دیدار معوقه تیم های ملی بسکتبال ایران و سوریه اعلام کرده است که قرار است ملی پوشان بسکتبال کشورمان در پنجره سوم انتخابی جام جهانی طی روزهای ۱۱ و ۱۴ تیردیدار برگشت برابر اردن و سوریه را برگزار کنند.