به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش در حاشیه بازدید از دبیرستان علامه حلی که روز گذشته مورد حملات آمریکایی _ صهیونی قرار گرفته است، درباره تداوم آموزش در شرایط فعلی کشور، اظهار کرد: سناریوهای مختلف را برای استمرار آموزش پیش‌بینی کردیم.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله از هفته آینده بعد از تعطیلی که به دلیل شهادت رهبر معظم انقلاب اعلام شد، آموزش به‌صورت مجازی تا پایان اسفند ادامه پیدا خواهد کرد و اگر مشکلی و اخلالی هم ایجاد شود، استمرار آموزش را به‌صورت آفلاین طراحی کردیم.

کاظمی با بیان اینکه به دنبال فعال‌کردن ظرفیت مدرسه تلویزیونی ایران هستیم، ادامه داد: از ظرفیت استان‌ها هم استفاده خواهیم کرد و اگر یک‌وقت مشکلی در مرکز هم ایجاد شد، هیچ نگرانی نداریم و مدرسه تلویزیونی ایران را در تمام استان‌ها از طریق صداوسیما فعال می‌کنیم.

وی اضافه کرد: به‌صورت آفلاین هم بسته‌های آموزشی برای تمام دروس آماده کردیم که در اختیار فرهنگیان قرار خواهیم داد و ارتباطات را برقرار می‌کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: برای هر سناریویی آمادگی لازم و کافی را داریم که بتونیم آموزش را در هر شرایطی استمرار دهیم.