تشکیل «قرارگاه نوجوان» به همت آموزش و پرورش همدان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر سه شنبه در کمیته سلامت و نشاط اجتماعی استان همدان با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و سایر شهدای جنگ تحمیلی سوم به ویژه شهدای دانش آموز میناب، اظهار کرد: شهادت قائد عظیم الشأن امت حقیقتا داغ بزرگی بود، اما با انتخاب خلف صالح ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب آرامش به جامعه برگشت.

وی با ابراز خرسندی از مشارکت فعال مردم در آیین ها و برنامه‌های این ایام، گفت: حضور پرشور و اثرگذار مردم در فعالیت‌های اخیر، نشان‌دهنده روحیه بالای جامعه ما است و ما باید نسبت به میزان کنش‌گری خود در اجتماع بازنگری کنیم؛ چرا که این مشارکت گسترده، نشان می‌دهد جامعه ما پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی برای حرکت، تغییر و پیشرفت دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان این که جایگاه آموزش و پرورش در ساختار جامعه، بسیار فراتر از یک نهاد آموزشی است، افزود: ما یک نهاد اثرگذار و ستون اصلی تغییرات مثبت هستیم و در شرایط حساس پس از دوران جنگ، نقش ما برای بازسازی روحی و فکری جامعه دوچندان خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت تداوم فعالیت‌های هدفمند، خبر از ایجاد یک ساختار جدید داد و گفت: با هدف حفظ و تقویت این موقعیت ویژه در دوران پس از جنگ، «قرارگاه نوجوان» را تشکیل شده و این قرارگاه ضامن تداوم حرکت‌های ساختاری ما و مراقبت از نسل آینده در مسیر درست است.

شیدایی با اشاره به هفته معلم و هفته سلامت، بر ضرورت توجه ویژه به دستورات رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای در حوزه سلامت تأکید کرد و افزود: ما با نگاهی دقیق به فرمایشات رهبری، در حوزه سلامت، به‌ویژه در بخش سلامت روان دانش‌آموزان، گام‌های بسیار بلندی برداشته‌ایم و در شرایط کنونی، اولویت نخست ما مراقبت از سلامت روان فرزندانمان و ایجاد بستری برای امیدآفرینی در جامعه است تا دانش‌آموزان ما با روحیه‌ای قدرتمند، فردا را بسازند.