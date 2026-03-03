به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی، شهردار منطقه ۴ تهران از آغاز اقدام برای اسکان اضطراری آسیب دیدگان از جنگ خبر داد و اعلام کرد: حمله وحشیانه رژیم غاصب و آمریکای جنایتکار در شمال شرق پایتخت منجر به بی خانمان شدن برخی از شهروندان و آسیب به اموال و املاک شخصی مردم شده است.

وی افزود: در تمهیدات اولیه و هماهنگی با شهرداران نواحی ۹ گانه تصمیم گرفتیم که شهروندان مطابق دستورالعمل جنگ ۱۲روزه برای اسکان اضطراری به شهرداری نواحی مراجعه کنند و پس از تکمیل فرم‌های اولیه توسط ستاد مدیریت بحران در ظرفیت های اعلامی از سوی شهرداری تهران اسکان اضطراری انجام می شود.

شهردار منطقه ۴ گفت: تا کنون در نقاط مسکونی که شهروندان آسیب دیده اند این رویه انجام شده و مراجعین به ساختمان اداری نواحی به مراکز اعلامی معرفی و اسکان انجام شده است.