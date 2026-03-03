به گزارش مهر، آتش نشانان سازمان آتش نشانی تهران از لحظات ابتدایی در صحنه حوادث ناشی از حملات اخیر حضور فعال داشته و همراه با تجهیزات و خودروهای تخصصی امداد و نجات به یاری حادثه‌دیدگان شتافته‌اند.

در حال حاضر، ۱۳۸ ایستگاه آتش‌نشانی تهران با به‌کارگیری تمامی توان خود و با حضور ۵۶۰۰ آتش‌نشان در سه شیفت کاری، با تجهیزات و خودرو های سنگین آواربرداری در محل اصابت ها در حال عملیات امداد و نجات هستند.

آتش‌نشانان تهران تأکید کردند همراه با مردم در مقابل هرگونه تجاوز احتمالی ایستادگی خواهند کرد.

سازماندهی آتش نشانان داوطلب آتش نشانی تهران نیز انجام شده تا در صورت نیاز همراه با آتش نشانان خدمت رسانی به مردم عزیز و شهروندان تهرانی را داشته باشند.