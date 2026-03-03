دریافت 11 MB کد مطلب 6764351 https://mehrnews.com/x3bwjZ ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۷ کد مطلب 6764351 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۷ حمله آمریکا و اسراییل به محدوده مسکونی خیابان پاسداران تهران تصاویری از حمله جنایتکارانه آمریکا و اسراییل به محدوده مسکونی خیابان پاسداران تهران را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط آتش نشانان در خط مقدم امداد رسانی در حملات اخیر یک معلم و ۲ دانشآموز در سرابله به شهادت رسیدند ارائه پوششهای بیمه خسارات ناشی ازجنگ بلامانع است برچسبها ایالات متحده امریکا اسرائیل حمله به تهران حمله به ایران رژیم صهیونیستی
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