به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس تصمیم نهاد ناظر صنعت بیمه، ارائه پوشش خسارت‌های ناشی از جنگ در بیمه نامه‌های آتش سوزی منازل مسکونی، بیمه های آتش سوزی صنعتی و غیر صنعتی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه درمان تکمیلی، بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی و همچنین بیمه‌های زندگی بلامانع اعلام شد.

بر اساس این گزارش بیمه مرکزی با توجه به تکرار تهاجم نیروهایی مداخله جوی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و در راستای تقویت فضای اطمینان و امنیت در کشور به شرکت‌های بیمه اجازه اده شد تا نسبت به ارائه بیمه نامه های متنوع و پوشش‌های ویژه در زمان جنگ اقدام کنند.

در این ابلاغیه که در اختیار مدیران عامل شرکت‌های بیمه قرار گرفته نسبت به تعهد بیمه مرکزی برای پرداخت سهم اتکایی اجباری خود تاکید شده است.

بر اساس این گزارش شرکت‌های بیمه می‌توانند برای رشته‌های یاد شده، درخواست خود را مبنی بر اخذ پوشش اتکایی اختیاری از بیمه مرکزی ارائه داده و با هماهنگی معاونت اتکایی، نرخ و شرایط را احصا و تایید کنند.

گفتنی است در تمام کشورهای جهان، آسیب های ناشی از جنگ جزو استثنائات بیمه نامه محسوب شده و شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت های مرتبط با آن تعهدی ندارند اما نهاد ناظر صنعت بیمه این تمهیدات را برای رفاه حال آحاد جامعه و افزایش ضریب اطمینان بخشی در کشور اندیشیده است.