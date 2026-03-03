به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع این دو شهید ظهر امروز سه‌شنبه در فضایی آکنده از عطر شهادت و با حضور خانواده‌های معظم شهیدان، ایثارگران، مسئولان استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

تشییع‌کنندگان در حالی که پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی، بیرق‌های سیاه و سرخ مزین به نام اهل‌بیت(ع) و تمثال‌های مبارک رهبر معظم انقلاب(ره) و شهیدان گلگون‌کفن را در دست داشتند، پیکرهای مطهر را مشایعت کردند.

‌پیکر مطهر شهیدان مصطفی دیلمی و علی درویشی روی دست مردم از خیابان سلمان فارسی تا چهارراه آبادان تشییع و سپس جهت خاکسپاری به گلزار شهدای اهواز منتقل شدند.

نماز این دو شهید بزرگوار توسط حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز اقامه شد.

حاضران با قرائت فاتحه و نثار شاخه‌های گل، یاد و خاطره این شهیدان والامقام را که جان خود را در راه دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران فدا کردند، گرامی داشتند.

عشایر خوزستان همچون دو روز گذشته در این مراسم حضور پرشوری داشته و بار دیگر با آرمان های این نظام تجدید بیعت کردند.