پیکر شهید گمنام در سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دفاع مقدس عصر امروز دوشنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در سازمان قضائی نیروهای مسلح استان خوزستان با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم تشییع و به خاک سپرده شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با عزاداری و سوگواری در رثای دخت پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) و اهل‌بیت (ع)، پیکر پاک این شهید سرفراز را بر دستان خود بدرقه کردند و با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق نمودند.

پیکر این شهید گرانقدر پس از تشییع در سازمان قضائی نیروهای مسلح استان خوزستان در شهرستان اهواز به خاک سپرده شد.

همچنین عصر امروز پیکر مطهر یکی دیگر از شهدای گمنام دفاع مقدس با حضور گسترده مردم در بوستان جنب حوزه علمیه الغدیر واقع در فاز یک پادادشهر اهواز تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

صبح امروز نیز همزمان با سالروز شهادت حضرت ام‌ابی‌ها (س)، پیکر مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس در شهرستان اهواز با حضور پرشور مردم و مسئولان تشییع شد.