https://mehrnews.com/x3bwnN ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۸ کد مطلب 6764488 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۸ حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در سوگ رهبر شهید مشهد- در این روزهای غبارآلود حرم مطهر رضوی تنها یک مکان زیارتی نیست بلکه صحنه یک سوگ ملی است. دریافت 15 MB کد مطلب 6764488 کپی شد مطالب مرتبط جوان دهه هشتادی بردسکنی شهید شد قرار شبانه مردم مشهد برای حمایت از نیروهای مسلح امشب برگزار خواهد شد حزن و اندوه شهر مشهد در سوگ شهادت رهبر شهید تصاویری کمتر دیدهشده از رهبر شهید در حرم امام رضا(ع) برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد شهادت رهبر معظم انقلاب
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