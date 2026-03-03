به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی شامگاه سه شنبه در مراسم استقبال مردم سمنان از پیکر شهید محمد رضا ابراهیمی از شهدای استان سمنان در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با حضور اقشار مختلف مردم بیان کرد: هدف اسرائیل و آمریکا از حمله به کشورمان تجزیه ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه مردم ما هوشیار هستند، افزود: این هوشیاری را می توان در حضور پرشور ملت ایران اسلامی در مراسم مرتبط با سوگواری شهادت امام خامنه ای(رض) مشاهده کرد.

امام جمعه سابق مهدیشهر با بیان اینکه این نبرد، آخرین جنگ ترامپ می تواند باشد، تاکید کرد: با سلاح ایمان و توسل، ان شالله دشمنان توسط رزمندگان اسلام نابود می شوند.

بارانی یاد رهبر معظم انقلاب اسلامی را نیز گرامیداشت و با بیان اینکه فقدان شهادت ایشان داغی بزرگ است، گفت: ایشان رهبری فرزانه و مدبر بود که کشورمان را از پیچ‌های تاریخی متعددی عبور داد.

وی با بیان اینکه ایشان همواره رهبری مقتدر بودند، افزود: تحلیل‌های هوشمندانه ایشان همواره در تمام این سال‌ها نقشه راه ملت ایران اسلامی در پیشرفت‌ها بوده است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی خواستار تبیین ابعاد شخصیتی امام خامنه‌ای(رض) توسط رسانه‌ها و اهالی قلم و اندیشه شد.

پیکر شهید ابراهیمی پنجشنبه در شاهرود تشییع خواهد شد.