https://mehrnews.com/x3bwpK ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۲۹ کد مطلب 6764534 استانها زنجان استانها زنجان ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۲۹ عزاداری پرشور هیئت های مذهبی زنجان در سوگ رهبر شهید زنجان- هیئت های مذهبی در سوگ شهادت امام خامنه ای در میادین شهر زنجان به عزادارای پرداختند. دریافت 18 MB کد مطلب 6764534 کپی شد مطالب مرتبط بارانی: دشمن به دنبال تجزیه ایران اسلامی است عزاداری و تجمع مردمی در سوگ رهبر شهید در میدان شهدای هفتم تیر تهران تجمع حماسی مردم اراک در سوگ رهبر شهید خروش حماسی مردم دارالعباده یزد در سومین شب از سوگ رهبر شهید انقلاب برچسبها زنجان شهادت رهبر معظم انقلاب سوگواری
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