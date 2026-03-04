به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که مقر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سیا در ریاض هدف قرار گرفته است.

پیشتر نیز دو منبع آگاه گزارش دادند که یک حمله پهپادی که احتمالا از سوی ایران انجام شده، مقر سیا را در داخل محوطه سفارت آمریکا در ریاض هدف قرار داد.

واشنگتن پست به نقل از این منابع نوشت که مقامات آمریکایی و سعودی تأیید کرده‌اند که دو پهپاد محوطه سفارت را هدف قرار دادند.

طبق گزارش وزارت امور خارجه آمریکا این حمله باعث فرو ریختن بخشی از سقف ساختمان و پر شدن فضای داخلی از دود شد. همچنین به کارکنان سفارت خانه دستور داده شد که پناه بگیرند.

مسئولان اطلاعاتی سابق آمریکا اظهار داشتند که این حمله عملیات سیا در عربستان سعودی را مختل کرده است.