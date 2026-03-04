به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های مقاومت، حزب الله لبنان طی ۴۵ دقیقه گذشته دست کم ۴ بار شهرک‌های صهیونیستی شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات موشکی خود قرار داده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حزب الله لبنان از شب گذشته تاکنون بیش از ۳۰ موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است.

شهرک صهیونیستی المطله از شب گذشته تاکنون بارها صدای آژیرهای خطر را به خود دیده و موشک های حزب الله به سوی این مناطق شلیک شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که تعدادی از این موشک ها را رهگیری کرده است.