به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور تروریست آمریکا، قصد دارد با مدیران ارشد بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده تسلیحات آمریکا جلسه‌ای برگزار کند تا در پی حمله اخیر آمریکایی صهیونیستی به ایران، درباره تسریع در تولید تسلیحات گفتگو کند.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در این جلسه که قرار است جمعه آینده در کاخ سفید برگزار شود، بر نیاز مبرم واشنگتن برای تقویت ذخایر تسلیحاتی این کشور پس از کاهش تسلیحات نظامی آمریکا تأکید خواهد شد.

بنا بر اعلام این منابع، شرکت‌هایی مانند «لاکهید مارتین» و «آر تی ایکس»، شرکت «مادر ریتون» و سایر تأمین‌کنندگان اصلی تسلیحات آمریکا، برای شرکت در این جلسه دعوت شده‌اند و دولت آمریکا تلاش خواهد کرد آنها را به اقدام سریع‌تر در افزایش تولید تشویق کند.

از سوی دیگر استیون فاینبرگ معاون وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که پنتاگون درخواست بودجه تکمیلی حدود 50 میلیارد دلاری را برای جبران خسارت های ناشی از جنگ ارائه کرده است.

به گفته مرکز امنیت جدید آمریکا، هزینه عملیاتی یک گروه ناو هواپیمابر ضربتی، مانند یو اس اس جرالد فورد، روزانه حدود 6.5 میلیون دلار است، در حالی که هزینه‌های مربوط به تلفات تجهیزات نیز مطرح است. به عنوان مثال، حداقل 3 جنگنده آمریکایی روز دوشنبه در کویت سرنگون شدند.

روزنامه تایمز انگلیس به این نتیجه رسید که جنگ جاری حتی با بودجه دفاعی یک تریلیون دلاری آمریکا برای سال 2026، بسیار پرهزینه است. این روزنامه اشاره کرد که بزرگترین نگرانی آمریکا تأمین ذخایر کافی تسلیحات برای جنگ کوتاه یا میان‌مدت است.

از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 و آغاز جنگ اسرائیل در غزه، آمریکا میلیاردها دلار از ذخایر تسلیحاتی خود از جمله سامانه‌های توپخانه، مهمات و موشک‌های ضد تانک را مصرف کرده است.