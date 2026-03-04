به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آمریکایی پولیتیکو در سایه ابراز تردید درباره پیامدهای جنگ با ایران و فقدان تصور روشن از مرحله آینده ایران نوشت که ساختار نظام ایران تا حد زیادی منسجم است.

پولیتیکو در این گزارش نوشت که ایران، ونزوئلا نیست. با گسترش دامنه جنگ در ایران، روشن شده است که دستیابی به موفقیت در این درگیری برای آمریکایی‌ها پیچیده‌تر، طولانی‌تر و پرهزینه‌تر از عملیات ونزوئلا است.

این مجله افزود که ترامپ به ایده تکرار اتفاقات ونزوئلا فکر می کرد و می خواست با عملیاتی سریع اوضاع را حل و فصل کند، اما ایران کشوری مذهبی است که نزدیک به پنج دهه است که تثبیت شده است. رهبر ایران یک نظام پیچیده را اداره می‌کرد و رهبری مذهبی، سیاسی و نظامی را بر عهده داشت و برای پر کردن پست‌های خالی طراحی کرده است.

پولتیکو افزود که امیدهای ترامپ مبنی سرنگونی نظام ایران محقق نخواهد شد. در این رابطه یک منبع آگاه در این رابطه گفت که توانایی‌های امنیتی و شبه ‌نظامی ایران،تا حد زیادی دست‌ نخورده باقی مانده است.

از سوی دیگر نظرسنجی جدیدی که توسط سی ان ان انجام شد، نشان داد که ۵۹ درصد از آمریکایی‌ها با عملیات نظامی در ایران مخالف هستند و ۶۰ از آنها تصور نمی کنند که ترامپ برنامه روشنی برای حضور در این جنگ داشته باشد.